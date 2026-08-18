Главные новости за 18 августа. Ростов-на-Дону и область

«Росморпорт» завершил тендер на разработку проектной документации для ремонтных дноуглубительных работ на перекате Донецкий в акватории морского порта Ростов-на-Дону. Работы запланированы на период с 2029 по 2038 год. Начальная максимальная цена договора составляет 24,5 млн руб.

Власти Ростовской области предоставили АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 265,2 тыс. кв. м для строительства нефтеперабатывающей установки сроком до 31 декабря 2028 года. Проект компании признан соответствующим областному законодательству.

ООО «Ростсельмашэнерго» проводит тендер на проектирование антидроновой защиты для пяти трансформаторов завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Максимальная стоимость разработки документации составит 1,95 млн руб.

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области сдали в эксплуатацию 593 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 31,9%. По этому показателю регион вошел в десятку ключевых регионов России.

В Ростовской области средняя сумма взятки в первом полугодии 2026 года составила 272,5 тыс. руб.

В 2025 году в Ростовской области было зафиксировано восемь чрезвычайных ситуаций, что на 75% меньше, чем в 2024, когда количество ЧС достигало 33. Из зафиксированных ЧС три отнесены к техногенным, пять — к природным.