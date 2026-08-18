«Росморпорт» завершил тендер на проект дноуглубления в Ростове за 24,5 млн рублей

«Росморпорт» завершил тендер на разработку проектной документации для ремонтных дноуглубительных работ на перекате Донецкий в акватории морского порта Ростов-на-Дону. Работы запланированы на период с 2029 по 2038 год. Начальная максимальная цена договора составляет 24,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно данным карточки закупки, на участие в конкурсе поступило три заявки. Первый участник зарегистрировал заявку с ценовым предложением в 24,4 млн руб. Второй участник подал заявку с предложением в 20,5 млн руб., третий – 24,2 млн руб. Сведения об участниках не раскрываются.

Объект расположен на судоходном участке реки Дон. Длина участка акватории составляет 4,6 км, ширина — от 143 до 204 м, площадь — 81,7 га.

В рамках проектных работ исполнитель обязан провести комплекс изысканий, разработать проектную документацию и получить все необходимые согласования и разрешения. Документация должна обосновать необходимость дноуглубления, определить технические и технологические решения, объемы работ с учетом заносимости и допустимых переборов, периоды проведения работ, технологическую схему и состав дноуглубительной техники, а также порядок производства работ.

Отдельно предусмотрено обоснование размещения извлеченного грунта. Если захоронение грунта на действующем отвале окажется невозможным, исполнитель обязан обосновать и согласовать новый район захоронения во внутренних морских водах, а также согласовать его координаты с Министерством обороны России, Федеральным агентством по рыболовству и капитанами морских портов Ростов-на-Дону и Азов.

Константин Соловьев