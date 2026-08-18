Средняя сумма взятки в 2026 году на Дону составила почти 273 тысячи рублей

В Ростовской области средняя сумма взятки в первом полугодии 2026 года составила 272,5 тыс. руб. Об этом сообщил начальник УЭБиПК донского главка МВД Александр Туркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2021 году средняя сумма взятки составляла 148 тыс. руб., в 2022-м — 135,5 тыс. руб., в 2023-м снизилась до 100,4 тыс. руб., однако затем резко возросла — до 209,2 тыс. руб. в 2024 году и 544,8 тыс. руб. в 2025 году. В первом полугодии 2026 года показатель составил 272,5 тыс. руб.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года полицейские зафиксировали 591 преступление коррупционной направленности, что на 20% больше полугодового результата предыдущего года. Число пресеченных фактов взяточничества в то же время увеличилось на 53%.

По ст. 290 УК РФ (получение взятки) с начала года выявлено 79 преступлений, из которых 54 совершены в крупном (свыше 150 тыс. руб.) и особо крупном (свыше 1 млн руб.) размере. Взятки менее 25 тыс. руб. зафиксированы по четырем делам.

Константин Соловьев