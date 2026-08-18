Темп ввода жилья в Ростовской области вырос на 32%

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области сдали в эксплуатацию 593 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 31,9%. По этому показателю регион вошел в десятку ключевых регионов России. Соответствующие данные содержатся в Едином реестре застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Темпы роста в регионе заметно опережают Московскую область, где прирост зафиксирован на уровне всего 0,8%. Вместе с тем до показателей крупнейших строительных рынков Ростовской области пока далеко: так, в Краснодарском крае за тот же период ввели 1 млн кв. м жилья, а в Татарстане — 966 тыс. кв. м.

В масштабах страны положительная динамика по итогам семи месяцев зафиксирована в семи из десяти крупнейших регионов. Наиболее значительный рост продемонстрировала Свердловская область: ввод МКД здесь увеличился на 130,3% и достиг 1 256 тыс. кв. м. Существенный прирост также отмечен в Приморском крае — показатель вырос почти вдвое, на 90,2%.

На этом фоне ряд крупных регионов показал отрицательную динамику. Существенное снижение объемов ввода жилья зафиксировано в Санкт-Петербурге (падение на 48,1%, до 685 тыс. кв. м), Краснодарском крае (минус 22,7%) и Ставрополье (снижение на 13,4%).

Наталья Белоштейн