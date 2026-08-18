АО «НЗНП» предоставлен участок для строительства перерабатывающей установки

Власти Ростовской области предоставили АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 265,2 тыс. кв. м для строительства нефтеперабатывающей установки сроком до 31 декабря 2028 года. Проект компании признан соответствующим областному законодательству. Соответствующая информация содержится в изменениях в распоряжение губернатора Ростовской области. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

В рамках инвестпроекта на территории Красносулинского района планируется возведение ключевых объектов нефтепереработки. В их числе — установка ЭЛОУ АВТ 2,5(III), а также мощности для вторичных процессов: гидрокрекинга вакуумного газойля и гидроочистки дизельного топлива. Кроме того, проект предусматривает строительство объектов общезаводского хозяйства и очистных сооружений завода.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 6,5 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за отчетный период снизилась на 32,8% и составила 97,9 млрд руб. против 145,7 млрд руб. в 2024 году.

На деятельность предприятия в течение года оказывали влияние внештатные ситуации на производстве. В 2025 году на территории НПЗ произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Несмотря на снижение финансовых показателей, операционная деятельность предприятия остается прибыльной, денежный поток от текущих операций — положительным. НЗНП сохраняет статус системообразующего предприятия.

Наталья Белоштейн