В Ростовской области число ЧС сократилось на 75% за год

В 2025 году в Ростовской области было зафиксировано восемь чрезвычайных ситуаций, что на 75% меньше, чем в 2024, когда количество ЧС достигало 33. Соответствующая информация содержится в докладе «Экологический вестник Дона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Из зафиксированных ЧС три отнесены к техногенным, пять — к природным. Для сравнения: в 2024 году в области произошло 23 техногенные и 10 природных чрезвычайных ситуаций.

Последствия ЧС в 2025 году затронули 30 человек, один человек погиб. При этом в 2024 году погибших в результате чрезвычайных ситуаций не было.

Среди техногенных происшествий 2025 года — три значимых случая. Так, 19 июля в КаменскеШахтинском изза атаки БПЛА более чем на шесть часов было прервано пассажирское сообщение, пострадал один человек.

14 августа в Таганроге частично обрушились элементы несущих конструкций многоквартирного дома на улице Октябрьской, 44 «Б» — в здании проживали 19 человек. Еще одно происшествие случилось 9 сентября в Волгодонском районе: во время сельхозработ потерпел крушение самолет Ан2, пилот погиб.

Объем оказанной помощи при техногенных ЧС заметно снизился: в 2025 году помощь получили или были спасены 20 человек против 524 годом ранее. Существенная часть показателя 2024 года (524 человека) связана с ЧС изза взрывов и разрушений в зданиях и сооружениях. Число таких ситуаций также существенно уменьшилось — за год зафиксирована лишь одна подобная ЧС против 16 в 2024 году.

К природным чрезвычайным ситуациям в 2025 году отнесены два ландшафтных пожара, засуха, майские заморозки и вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Ландшафтные пожары, перешедшие на жилую застройку, случились в х. Мержаново Неклиновского района и в микрорайоне Лиховском КаменскаШахтинского. Кроме того, ЧС были объявлены изза гибели сельхозкультур после заморозков — они затронули 44 муниципальных образования, а также изза засухи, которая охватила 28 районов области.

Число людей, которым была оказана помощь или которые были спасены при природных ЧС, сократилось со 145 человек в 2024 году до девяти в 2025 году.

Наталья Белоштейн