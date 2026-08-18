«Для гостиничного рынка это важно с точки зрения спроса и загрузки»
Гендиректор курорта «Лучи» Владимир Ковалев — о влиянии открытия пляжей Анапы на восстановление спроса на курорте
Роспотребнадзор согласовал работу 109 пляжей в Анапе, еще три береговые зоны проходят экспертизу, сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В Анапе завершена отсыпка пляжей, пострадавших в результате ЧС. Профильные службы продолжают мониторинг акватории Черного моря у побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов на берег не зафиксировано, говорится в сообщении. Генеральный директор курорта «Лучи» Владимир Ковалев считает открытие более сотни пляжей в Анапе важным фактором восстановления курорта, но не единственным. По его мнению, не стоит переоценивать прямое влияние открытия береговых зон на цены на отдых.
Владимир Ковалев
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«Открытие новых пляжей для Анапы — позитивный фактор, но прямой связи между их количеством и стоимостью размещения нет. Цена на номер зависит, прежде всего от спроса и загрузки на конкретные даты. Поэтому говорить, что стало больше доступных пляжей и вслед за этим гостиницы смогут поднять цены, было бы слишком просто.
При этом доступность пляжей влияет на решение туриста о поездке. Для Анапы отдых у моря остается одним из основных сценариев, и чем больше у гостя возможностей для пляжного отдыха, тем меньше причин выбрать другое направление. Для гостиничного рынка это важно, прежде всего, с точки зрения спроса и загрузки.
Если спрос растет, у гостиниц появляется больше возможностей удерживать тариф в высокий сезон. Если загрузка оказывается ниже ожидаемой, рынок, наоборот, реагирует на это ценой. Поэтому открытие пляжей может поддержать стоимость размещения не напрямую, а через спрос.
Я бы не ждал мгновенной реакции рынка. Решение об отпуске многие принимают заранее, следят за ситуацией в Анапе, сравнивают направления, читают отзывы тех, кто уже приехал. Поэтому эффект от открытия пляжей будет заметен, прежде всего, по динамике бронирований и загрузки, а уже затем — по стоимости размещения».