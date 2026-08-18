«Для гостиничного рынка это важно с точки зрения спроса и загрузки»

Роспотребнадзор согласовал работу 109 пляжей в Анапе, еще три береговые зоны проходят экспертизу, сообщила пресс-служба Правительства РФ по итогам заседания под руководством главы МЧС Александра Куренкова. В Анапе завершена отсыпка пляжей, пострадавших в результате ЧС. Профильные службы продолжают мониторинг акватории Черного моря у побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов на берег не зафиксировано, говорится в сообщении. Генеральный директор курорта «Лучи» Владимир Ковалев считает открытие более сотни пляжей в Анапе важным фактором восстановления курорта, но не единственным. По его мнению, не стоит переоценивать прямое влияние открытия береговых зон на цены на отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ковалев

Фото: Предоставлено автором Владимир Ковалев

Фото: Предоставлено автором

«Открытие новых пляжей для Анапы — позитивный фактор, но прямой связи между их количеством и стоимостью размещения нет. Цена на номер зависит, прежде всего от спроса и загрузки на конкретные даты. Поэтому говорить, что стало больше доступных пляжей и вслед за этим гостиницы смогут поднять цены, было бы слишком просто.

При этом доступность пляжей влияет на решение туриста о поездке. Для Анапы отдых у моря остается одним из основных сценариев, и чем больше у гостя возможностей для пляжного отдыха, тем меньше причин выбрать другое направление. Для гостиничного рынка это важно, прежде всего, с точки зрения спроса и загрузки.

Если спрос растет, у гостиниц появляется больше возможностей удерживать тариф в высокий сезон. Если загрузка оказывается ниже ожидаемой, рынок, наоборот, реагирует на это ценой. Поэтому открытие пляжей может поддержать стоимость размещения не напрямую, а через спрос.

Я бы не ждал мгновенной реакции рынка. Решение об отпуске многие принимают заранее, следят за ситуацией в Анапе, сравнивают направления, читают отзывы тех, кто уже приехал. Поэтому эффект от открытия пляжей будет заметен, прежде всего, по динамике бронирований и загрузки, а уже затем — по стоимости размещения».