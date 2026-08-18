За съемку беспилотников прилетело

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 4 тыс. рублей за публикацию в интернете видеоролика, на котором запечатлены последствия атаки беспилотников. Это первое постановление за такое правонарушение в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первый административный протокол за публикацию кадров с последствиями атаки беспилотников в Санкт-Петербурге рассмотрел мировой судья судебного участка №5. Жителю города Шахзодбеку Турсунбаеву назначили штраф в размере 4 тыс. рублей. Как установил суд, днем 24 июля этот гражданин разместил в Telegram спорную запись. Описания ролика в протоколе не было. Свою публикацию он сопроводил подписью «В общем и целом перевод не нужен...» Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе судов, протокол составили сотрудники смольнинского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Пост был размещен через несколько часов после массированной атаки украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Петербурге и Ленинградской области. Повреждения получили логистические центры в Уткиной Заводи и в Шушарах. В Ленобласти, по данным губернатора Александра Дрозденко, тогда уничтожили 59 летательных аппаратов. Глава Петербурга Александр Беглов не уточнял, сколько БПЛА сбили в черте города. Следственный комитет квалифицировал события той ночи как теракт.

В Санкт-Петербурге ограничение на публикацию сведений о последствиях атаки беспилотников ввели в январе 2025 года. В марте того же года похожий запрет приняли в Ленинградской области. Меры ввели для минимизации рисков раскрытия информации о расположении объектов противовоздушной обороны и деталей их работы.

Как и в других субъектах, в Петербурге за нарушение запрета штрафуют по статье городского закона об административных правонарушениях, связанного с неисполнением требований нормативных актов, принятых в соответствии с президентским указом о режиме базовой готовности в регионах от 2022 года. За первое нарушение для граждан предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей, а при повторном — 5 тыс. Для должностных и юридических лиц штрафы могут достигать 50 и 300 тыс. рублей при первом нарушении.

Среди регионов СЗФО официального запрета на публикацию последствия атак беспилотников нет в Калининградской области. В остальных регионах, Республике Карелия, Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и НАО, запрет действует. Практически во всех регионах предусмотрены штрафы за неисполнение распоряжений руководителей субъекта. В Псковской области нормы об ответственности, отсылающей к президентскому указу, нет, однако областным законом предусмотрен штраф за неисполнение нормативных правовых актов исполнительных органов власти.

В скором времени в Республике Коми могут ввести штрафы за публикацию фото и видео с последствиями атаки БПЛА. Законопроект о санкции за несоблюдение распоряжений главы субъекта внес на рассмотрение Государственного совета республики прокурор региона. В Коми предложили штрафовать физлиц на сумму от 1 до 3 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц штрафы могут достигать 20 и 30 тыс. рублей соответственно. Инициатива включена в повестку заседания, запланированного на сентябрь 2026 года.

Константин Леньков