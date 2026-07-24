Налетная ночь

В ночь на 24 июля силы ПВО отразили массированный налет украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Под удар попали склады и логистические центры Wildberries во Всеволожском районе (Уткина Заводь) и в Шушарах. Были госпитализированы трое пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жители Петербурга и агломерации начали получать СМС-оповещения РСЧС в 2:25 утра 24 июля. В них говорилось, что объявлена беспилотная опасность, она действовала до 6:15. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, силами ПВО в регионе уничтожено 59 БПЛА. Тем не менее один беспилотник попал в складской комплекс Wildberries (RWB) в деревне Новосаратовка Всеволожского района, где находится логистический комплекс «Уткина Заводь», после чего там произошел пожар. На момент публикации было известно о госпитализации трех человек в состоянии средней тяжести, но число пострадавших еще уточняется.

«MLP Уткина Заводь» — один из крупнейших на Северо-Западе складских комплексов класса А. Его площадь — 210 тыс. кв. м. Помимо RWB, его арендует компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток». В пресс-службе ритейлера опровергли появившуюся в интернете информацию о повреждении объекта. Среди других арендаторов «Петрович», «Евросеть», Tefal, Antolin Group, «Тотал Терминал», «Катрен», «Стройметиз».

Основательница компании RWB Татьяна Ким подтвердила, что ночная атака затронула еще один логистический центр — в Шушарах в Санкт-Петербурге. Там, по ее словам, эвакуация прошла оперативно, пострадавших нет. Работа всех комплексов временно приостановлена.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке»,— написала госпожа Ким в своем телеграм-канале.

При атаке БПЛА прошедшей ночью в поселке Синявино Кировского района, по информации господина Дрозденко, обрушились конструкции склада птицефабрики «Северная», жертв и пострадавших нет. Предприятие продолжает работать. Сейчас идет разбор поврежденных конструкций. Сумма ущерба устанавливается.

В Петербурге, как рассказал градоначальник Александр Беглов, дроны ВСУ атаковали объекты на Московском шоссе. Подробности губернатор не сообщил. «Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие»,— добавил он.

В аэропорту Пулково с 1:46 до 5:50 не принимали и не отправляли самолеты. Было задержано около 50 рейсов, еще 14 ожидались с запасных аэродромов. После открытия аэропорта в 6:16 принято и отправлено около 60 рейсов, семь бортов вернулись в Петербург.

СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи изымают фрагменты БПЛА.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник написал в своем телеграм-канале, что Киев организовал серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам. «Цель врага — это попытки дезорганизации снабжения гражданского населения и оказание влияния на настроения мирных жителей»,— указал он.

Андрей Кучеров, Полина Пучкова