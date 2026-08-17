В мэрии Новороссийска прокомментировали данные о «зависших» кредитах девелоперов

Власти Новороссийска не располагают данными об объеме просроченной или «зависшей» кредитной нагрузки девелоперов, столкнувшихся с задержками при вводе объектов и подключении к инженерным сетям. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в мэрии, такие сведения относятся к финансово-хозяйственной деятельности компаний и муниципалитетом не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В администрации также пояснили, что инвесторы не предоставляют информацию о своей кредитной нагрузке в рамках заключаемых с муниципалитетом протоколов о намерениях. Данные об объеме инвестиций также формируются непосредственно хозяйствующими субъектами.

При этом в мэрии Новороссийска уточнили, что получение технических условий на подключение к инженерным сетям не означает непосредственной готовности объекта к вводу. ТУ используются как исходные данные для подготовки проектной документации. После их получения застройщик проходит экспертизу проекта и получает разрешение на строительство.

После завершения работ необходимо получить заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Его выдает департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

Следующим этапом застройщик получает в ресурсоснабжающей организации акты о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. И только после этого он может обратиться за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что «Сбербанк» выставил на коммерческие торги права требования по кредитным обязательствам группы компаний «Черное море» — застройщика, взявшегося за достройку брошенных объектов «Кубаньжилстроя» в Новороссийске. Квартир в этих домах ждут сотни дольщиков.

Анна Гречко