В мэрии Новороссийска прокомментировали данные о «зависших» кредитах девелоперов
Власти Новороссийска не располагают данными об объеме просроченной или «зависшей» кредитной нагрузки девелоперов, столкнувшихся с задержками при вводе объектов и подключении к инженерным сетям. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в мэрии, такие сведения относятся к финансово-хозяйственной деятельности компаний и муниципалитетом не собираются.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В администрации также пояснили, что инвесторы не предоставляют информацию о своей кредитной нагрузке в рамках заключаемых с муниципалитетом протоколов о намерениях. Данные об объеме инвестиций также формируются непосредственно хозяйствующими субъектами.
При этом в мэрии Новороссийска уточнили, что получение технических условий на подключение к инженерным сетям не означает непосредственной готовности объекта к вводу. ТУ используются как исходные данные для подготовки проектной документации. После их получения застройщик проходит экспертизу проекта и получает разрешение на строительство.
После завершения работ необходимо получить заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Его выдает департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
Следующим этапом застройщик получает в ресурсоснабжающей организации акты о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. И только после этого он может обратиться за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что «Сбербанк» выставил на коммерческие торги права требования по кредитным обязательствам группы компаний «Черное море» — застройщика, взявшегося за достройку брошенных объектов «Кубаньжилстроя» в Новороссийске. Квартир в этих домах ждут сотни дольщиков.