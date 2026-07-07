«Сбербанк» продает долги компании, не достроившей ЖК в Новороссийске

«Сбербанк» выставил на коммерческие торги права требования по кредитным обязательствам группы компаний «Черное море» — застройщика, взявшегося за достройку брошенных объектов «Кубаньжилстроя» в Новороссийске. Квартир в этих домах ждут сотни дольщиков, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляет 4,84 млрд руб, минимальная цена отсечения — 1,8 млрд руб. Торги пройдут в формате голландского аукциона — на повышение и понижение цены. Аукцион назначен на 31 июля.

В лот входят требования к ООО СЗ «Адмирал», ООО СЗ «Посейдон 1», ООО СЗ «Посейдон 2», ООО СЗ «Южное» и ООО СЗ «Черное море». Покупателю также перейдут права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств должников по кредитным соглашениям.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в карточке ГК «Черное море» значатся 10 строящихся домов, по всем зафиксировано отставание от графика. Среди новостроек в Новороссийске — ЖК «Посейдон» и ЖК «Посейдон 2». У ООО «Группа компаний Черное море» действуют приостановления операций по счетам; в справке указано отрицательное сальдо единого налогового счёта в размере 10,2 млн руб. Решения о приостановлении датированы 3 июля 2026 года. Учредителями компании являются Сергей Синяговский с долей 80% — он же занимает пост генерального директора — и Светлана Бацунова с долей 20%. Штат компании насчитывает одного сотрудника.

В апреле 2023 года ООО «ГК Черное море» официально закрепили в качестве инвестора за недостроенными объектами «Кубаньжилстроя», признанного банкротом в 2019 году. На тот момент статус обманутых дольщиков якобы имели более 920 человек, вложивших средства в строительство домов КЖС.

Летом 2023 года работы на объектах велись активно, однако уже в мае 2024 года появилась информация о переносе сроков сдачи домов. Тогдашний заместитель главы Новороссийска Андрей Тараскин объяснял замедление строительства рефинансированием: застройщик переходил из «Совкомбанка» в «Сбербанк», а предварительное завершение кредитования планировалось на октябрь 2024 года.

В мае 2026 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что строительство ЖК «Посейдон» и «Суджук-Кале» в Новороссийске приостановлено уже длительное время.

«На сегодняшний день эти дома не включены в реестр проблемных объектов. Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы возобновить их строительство, потому что квартиры ждут более 800 человек. А также привлечь застройщика, затянувшего сроки, к ответственности»,— заявил глава региона.

Анна Гречко