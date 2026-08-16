В Новороссийске модернизируют систему оповещения населения за 18,7 млн рублей

Власти Новороссийска объявили тендер на модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Максимальная цена контракта составляет 18,7 млн руб. Информация опубликована на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Как сообщается в документации, подрядчику предстоит заменить устаревшее оборудование на 20 объектах в разных районах города, включая отдаленные сельские территории.

Сейчас на объектах установлены старые акустические системы — их предстоит демонтировать. Вместо них смонтируют современные блоки акустического оповещения БАО-600 и акустические системы АС-600 DUO мощностью не менее 600 Вт. Особое внимание уделяется совместимости нового оборудования с уже действующей инфраструктурой.

После завершения монтажа исполнитель проведет пусконаладочные работы и комплексные испытания. Будет проверена работа всех режимов оповещения — сирена, речевые сообщения, трансляция с микрофона. Также предусмотрен удаленный мониторинг состояния оборудования с центрального пульта управления.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года.

Наталья Решетняк