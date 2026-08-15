Главные новости за 15 августа. Ростов и область

Конкурсный управляющий Светлана Жукова провела дополнительную инвентаризацию имущества обанкротившегося ООО «Металлдонсервис», в ходе которой выявлена неучтенная дебиторская задолженность ООО «Агро-Альянс» на 203,6 млн руб.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ростовскому ООО «Порт Эльдако» о взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, на 825,6 тыс. руб.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Ростове-на-Дону 49-летнего местного жителя, подозреваемого в серии разбойных нападений на банковские отделения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступления были совершены в 2016 году.

Конкурсный управляющий Леонид Козий уведомил о получении требования ООО «Турботехтраст» к ООО «ЗВ Групп» (Ростов-на-Дону) на 40 млн руб. Основанием для требований выступают два договора аренды оборудования.

В Миллеровском районе во время атаки беспилотников в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов повреждены линии электропередачи. Из-за аварии без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов.