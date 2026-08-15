ООО «Турботехтраст» требует с ростовского ООО «ЗВ Групп» 40 млн рублей

Конкурсный управляющий Леонид Козий уведомил о получении требования ООО «Турботехтраст» к ООО «ЗВ Групп» (Ростов-на-Дону) на 40 млн руб. Основанием для требований выступают два договора аренды оборудования. Соответствующая информация опубликована в ЕФРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ЗВ Групп» 9 июня 2026 года по заявлению УФНС России по Ростовской области и частного лица. Компания задолжала по налогам 72,1 млн руб., сумма была включена в реестр требований кредиторов. Частному лицу в удовлетворении иска было отказано.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 25 ноября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЗВ Групп» зарегистрировано 12 апреля 2016 года. Компания производит дноочистительные, дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Учредителем является Дмитрий Ларин. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

За 2025 год выручка компании снизилась на 71% — до 48 млн руб., а чистая прибыль сократилась на 5% и составила 2 млн руб.

Наталья Белоштейн