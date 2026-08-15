С ростовского ООО «Порт Эльдако» требуют 825 тысяч рублей за вред почве

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к ростовскому ООО «Порт Эльдако» о взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, на 825,6 тыс. руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГБУ «Администрация морских портов Черного, Азовского и Каспийского морей». Как пояснили в суде, судебный акт по делу может повлиять на права и обязанности учреждения по отношению к одной из сторон.

Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Порт Эльдако» зарегистрировано 4 июня 2018 года в Ростове-на-Дону. Компания занимается транспортной обработкой прочих грузов. Учредителем является Константин Леонов. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.

Наталья Белоштейн