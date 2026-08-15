У ростовского металлотрейдера выявили неучтенную «дебиторку» на 203 млн рублей

Конкурсный управляющий Светлана Жукова провела дополнительную инвентаризацию имущества обанкротившегося ООО «Металлдонсервис», в ходе которой выявлена неучтенная дебиторская задолженность ООО «Агро-Альянс» на 203,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Металлдонсервис» в конце мая 2024 года на основании заявления ООО «Магнитогорский металлургический комбинат». В реестр требований кредиторов было включено требование комбината на 86 млн руб.

Процедура конкурсного производства в отношении должника продлена на шесть месяцев определением суда от 13 мая 2025 года. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении процедуры конкурсного производства будет назначено после обращения конкурсного управляющего в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

ООО «Агро-Альянс» также признано банкротом по заявлению ООО «Магнитогорский металлургический комбинат», которому компания задолжала 123,7 млн руб. за поставленную продукцию. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», кроме прочих кредиторов требования к организации предъявили ООО «Металлдонсервис», ООО «Медикал Ин», ООО «Брис», ПАО «Гранит», Александр Андриашин, ООО «Металл-Люкс», ООО «Торговый дом “ММК”» и ООО «Proff-Сталь».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Металлдонсервис» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 6 июля 2018 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Учредителем является Дмитрий Ломидзе. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб.

Финансовую отчетность должник в последний раз предоставил в 2023 году. Тогда его прибыль сократилась на 100% — до 3,2 млн руб., а чистый убыток составил 8,9 млн руб.

Наталья Белоштейн