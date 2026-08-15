В Севастополе начали продавать АИ-92 по QR-кодам на двух АЗС
15 августа на двух автозаправочных станциях сети «Атан» в Севастополе начали продавать бензин марки АИ-92. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Топливо доступно по QR-кодам на станциях по адресам: улица Руднева, 44 и Камышовое шоссе, 73. Продажа началась в 10:00 мск, лимит — 20 л.
Другие виды топлива поступят в свободную продажу с тем же ограничением. Отпуск бензина по QR-кодам продлится с 9:00 до 16:00, обратил внимание господин Развожаев.
Он добавил, что разрешена заправка в канистры для домашних генераторов: часть объема можно залить в бак, часть — в канистру.
Власти рекомендуют водителям проверять наличие топлива на конкретной станции в режиме онлайн.