«Ижавиа» не нашла замещающую авиакомпанию на рейс Ижевск—Екатеринбург в сентябре

«Ижавиа» вынужденно вернет деньги за билеты пассажирам сентябрьских авиарейсов по направлению Ижевск—Екатеринбург и обратно. Авиакомпании не удалось найти замещающего перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«В связи с отсутствием замещающего перевозчика рейсы по данному направлению выполнены не будут»,— говорится в сообщении. В августе авиарейсы до Екатеринбурга и обратно проведут по программе замещения. «Альтернативным маршрутом на екатеринбургском направлении являются железнодорожные перевозки»,— добавили в «Ижавиа».

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Экс-гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Ночью 7 августа Александр Синельников объявил о своем уходе в Telegram. «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев. Вечером того же дня появилась онлайн-петиция к врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой с просьбой сохранить Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа». По данным на 14 августа, ее подписали более 420 человек.

Как заявляла госпожа Абрамова на встрече с коллективом «Ижавиа», если «все будет хорошо», то к началу ноября перевозчик вернет сертификат. За 10 дней после аннулирования сертификата на рейсы замещающих авиаперевозчиков переоформили более 10 тыс. пассажиров. Среди авиакомпаний — «Аэрофлот», S7 Airlines, Nordwind, RedWings и др.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.