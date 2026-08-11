Более 10 тысяч пассажиров «Ижавиа» переоформили на рейсы других перевозчиков

Более 10 тыс. пассажиров «Ижавиа» пересадили на рейсы замещающих авиаперевозчиков за 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Выполнение полетной программы продолжается. Помимо рейсов для перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы “Ижавиа”, авиакомпании устанавливают дополнительные рейсы, которыми могут воспользоваться новые пассажиры»,— говорится в сообщении.

Сейчас из Ижевска открыты направления в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Екатеринбург. Рейсы осуществляют «Аэрофлот», S7 Airlines, Nordwind и RedWings.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

Ночью 7 августа Александр Синельников объявил о своем уходе в Telegram. «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года. Его место занял «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.

Вечером 7 августа появилась онлйан-петиция к врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой с просьбой сохранить Александра Синельникова в должности гендиректора «Ижавиа». По данным на 11 августа, ее подписали более 330 человек. Как заявляла госпожа Абрамова на встрече с коллективом «Ижавиа», если «все будет хорошо», то к началу ноября перевозчик вернет сертификат.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.