130 человек подписали онлайн-петицию о сохранении Синельникова главой «Ижавиа»

Более 130 человек подписали онлайн-петицию к врио главы Удмуртии Ольге Абрамовой с просьбой сохранить Александра Синельников в должности гендиректора «Ижавиа». Обращение появилось на платформе Change.org вечером 7 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижавиа» Фото: пресс-служба «Ижавиа»

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что место руководителя «Ижавиа» после ухода господина Синельникова занял глава «Удмуртавтодорстроя», экс-начальник Госавтоинспекции Удмуртии Руслан Набиев.

«Мы понимаем внимание властей и Росавиации к вопросами безопасности полетов. Однако мы убеждены, что в нынешней кризисной ситуации смена генерального директора может нанести критический вред тому, что создавалось годами»,— говорится в тексте петиции.

28 июля авиакомпанию лишили сертификата эксплуатанта. Ведется работа по его восстановлению. Как заявляла госпожа Абрамова на встрече с коллективом «Ижавиа», если «все будет хорошо», то к началу ноября перевозчик вернет сертификат. Авторы обращения опасаются, что на этом фоне смена руководства приведет «к потере времени и может замедлить процесс».

«Мы просим вас (Ольгу Абрамову.— “Ъ-Удмуртия”) учесть мнение жителей республики и рассмотреть возможность сохранения Александра Синельникова в качестве руководителя для прохождения критического этапа восстановления сертификата и стабилизации работы авиакомпании»,— указано в обращении.

Напомним, Александр Синельников объявил о своем уходе в Telegram ночью 7 августа. «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года.

1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.