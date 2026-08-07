Гендиректор «Удмуртавтодорстроя» Руслан Набиев возглавит «Ижавиа»

Врио гендиректора авиакомпании «Ижавиа» после ухода Александра Синельникова станет руководитель «Удмуртавтодорстроя» Руслан Набиев. Эту информацию «Ъ-Удмуртия» подтвердили в пресс-службе главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по Удмуртии Фото: МВД по Удмуртии

Господин Набиев руководил «Удмуртавтодорстроем» с сентября 2025 года. С 2000 года работал в органах внутренних дел, начинал как инспектор ДПС. В 2019-2023 годах занимал должность начальника Госавтоинспекции Удмуртии.

По данным МВД, является ветераном боевых действий, в 2013 году выезжал в служебную командировку на Северный Кавказ. Ему 46 лет. Он родился в Ижевске, окончил юрфак высшего учебного заведения (какое — не указано). Женат, воспитывает дочь.

Напомним, Александр Синельников объявил о своем уходе в Telegram ночью 7 августа. «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года.

Отметим, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.