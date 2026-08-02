Глава «Авиапорта» объяснил влияние отзыва сертификата «Ижавиа» на цену компании

Отзыв сертификата эксплуатанта «Ижавиа» отразится на стоимости авиакомпании незначительно, поскольку основную ценность представляет имущественный комплекс авиаперевозчика, включая новый международный терминал аэропорта Ижевска, и бизнес, построенный вокруг обслуживания аэрогавани. Такую оценку изданию ТАСС дал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«С точки зрения оценочной стоимости компании "Ижавиа", которую предполагается приватизировать, кратного изменения этого параметра после аннулирования сертификата не произойдет. Хотя надо признать, что косвенное влияние на цену, естественно, будет»,— рассказал изданию господин Пантелеев.

Эксперт назвал перевозочный бизнес низкомаржинальным и высокорисковым, который «сам по себе большой ценности не имеет». «Но косвенное влияние заключается в том, что "Ижавиа" формировала немалую часть маршрутной сети аэропорта Ижевска, поэтому экономика оператора аэропорта улучшалась за счет рейсов авиакомпании и перевозимых ей пассажиров. Без рейсов, обслуживаемых "Ижавиа", в краткосрочной перспективе пассажиропоток аэропорта может сократиться, а это повлияет на его стоимость»,— добавил директор агентства.

В дальнейшем «многое будет зависеть от того», удастся ли привлечь дополнительные авиакомпании и расширить маршрутную сеть аэропортового комплекса, считает Олег Пантелеев.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратил обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Сейчас некоторые авиакомпании начинают открывать новые направления с Ижевском: S7 Airlines — в Москву, «Аэрофлот» — в Москву и Сочи, Red Wings — в Екатеринбург. Обслуживанием пассажиров «Ижавиа» занимаются другие перевозчики.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.