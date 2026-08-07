Врио главы Удмуртии об «Ижавиа»: к началу ноября мы должны вернуть сертификат

Авиакомпания «Ижавиа» может вернуть летный сертификат эксплуатанта к ноябрю, заявила на встрече с коллективом предприятия врио главы республики Ольга Абрамова. Полетная программа перевозчика приостановлена с 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я вчера была в Росавиации, встречалась с руководителем Ядровым Дмитрием Викторовичем. Мы обсуждали вопрос работоспособности и развития компании “Ижавиа”. Наше намерение заключается в том, чтобы в первую очередь восстановить летный сертификат. Сейчас вашей командой уже проводится большая работа, связанная с подготовкой необходимых документов. Мы ожидаем, что 20 августа пакет документов будет собран. Договорились с Росавиацией о сопровождении процесса в ежедневном режиме. И если у нас все будет хорошо, то к началу ноября мы должны вернуть сертификат»,— цитирует госпожу Абрамову пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что руководитель «Удмуртавтодорстроя» Руслан Набиев стал врио гендиректора «Ижавиа» после ухода Александра Синельникова. Об этом последний объявил ночью 7 августа. «Меня попросили и я написал заявление об увольнении»,— написал он, после чего отметил, что «благодарен судьбе за прекрасные восемь лет». Он руководил «Ижавиа» с 2018 года.

Напомним, 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». Бывший председатель правительства республики Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой». Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата «сочетанием многих факторов» и добавил, что причины не сводятся к «одному событию или одному человеку».

Позднее стало известно, что авиакомпания не согласилась с решением Росавиации — 3 августа в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск «Ижавиа» к федеральному агентству. Однако уже на следующий день, 4 августа, появились данные о ходатайстве со стороны перевозчика о возвращении заявления. Историю с иском в пресс-службе «Ижавиа» комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии, она же владеет аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что отзыв сертификата отразится на стоимости авиакомпании незначительно.