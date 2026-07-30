Росавиация подтвердила запрет на авиаперевозки для «Ижавиа»

В Росавиации подтвердили аннулирование сертификата эксплуатанта «Ижавиа» — с 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Соответствующий указ подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

«В отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)»,— говорится в сообщении. Сертификат эксплуатанта был ограничен три месяца назад.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой, которая позволит в условленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания».

«Наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени»,— добавил он и отметил, что борта «Ижавиа» арендуют другие авиакомпании. По словам премьера, идет «активное обсуждение и подписание соглашений» с перевозчиками.

Все приобретенные билеты «Ижавиа» остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

«Чтобы выполнить обязательства перед пассажирами, “Ижавиа” перераспределяет оставшиеся рейсы между другими авиакомпаниями»,— говорится в сообщении.

Договоренностей достигли с авиаперевозчиками «Аэрофлот», «Сибирь», «Ред Вингс» и «Северный ветер». Техническую возможность пересадки подтвердили авиакомпании «Победа», «Нордстар», «ЮВТ Аэро», «Смартавиа».

Пассажиры могут сохранить право на перелет по правилам нового перевозчика или вынужденно вернуть средства, если рейс не подходит по дате или времени либо он отменен.

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоится из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.