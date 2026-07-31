Гендиректор «Ижавиа» прокомментировал аннулирование сертификата эксплуатанта

Гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников объяснил аннулирование сертификата авиакомпании «сочетанием многих факторов». Причины не сводятся к «одному событию или одному человеку», написал он вечером 30 июля в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Это сочетание многих факторов: последовательного ужесточения государственных требований к авиаперевозчикам, выявленных недостатков в нашей системе управления безопасностью полетов (СУБП), особенностей контрольных мероприятий и принятого по их итогам решения»,— перечислил господин Синельников.

Он рассказал, что в «Ижавиа» «никогда не отрицали, что в системе управления безопасностью полетов были недостатки», добавив, что в авиации «мелочей действительно не бывает, и любые замечания должны устраняться».

«Мне горько от того, что я не смог защитить нашу авиакомпанию и убедить Росавиацию в том, что “Ижавиа” способна безопасно выполнять полеты»,— высказал огорчение гендиректор.

Александр Синельников написал, что не знает, каким будет дальнейшее развитие событий. На вопрос жителя в Telegram о том, планируется ли получать новый сертификат, руководитель ответил: «Мне нужно несколько дней, чтобы успокоиться и сформировать новый план уже с холодной головой. Одно могу сказать совершенно точно: я не считаю, что это конец истории “Ижавиа”. Мы будем искать тот путь, который окажется лучшим для предприятия, для его сотрудников и для наших пассажиров».

«Ижавиа» усилили службу поддержки. По его словам, открыта круглосуточная горячая линия. «Вижу комментарии с сомнениями, справимся ли мы со своими обязательствами. И есть ли у нас деньги. Отвечу: “Да, вне всяких сомнений”. “Ижавиа” — фактический миллиардер. И все обязательства будут выполнены»,— резюмировал господин Синельников.

Напомним, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа». С 1 августа компания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Основание — в трехмесячный срок не устранены «критические несоответствия по функционированию СУБП». Все билеты остаются действительными. Рейсы перераспределят по другим авиакомпаниями. И. о. председателя правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал происходящее «вынужденной мерой».

«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит Удмуртии). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. Парк авиаперевозчика состоит из четырех «Як-42» и двух Boeing 737-800. Сейчас проводится оценка имущества «Ижавиа» для дальнейшей приватизации. Ее планируется провести до конца 2026 года.