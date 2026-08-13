Главные новости за 13 августа. Ростов-на-Дону и область

Из-за падения БПЛА ранения получила постоялица базы отдыха «Исток» под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме этого, во время отражения атаки беспилотников ночью 13 августа на территории Гундоровского водоподъема в х. Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность.

В Ростовской области второй раз подряд зафиксировали снижение цен на бензин. С 4 по 10 августа 2026 года средняя стоимость бензина в регионе составила 80,57 руб. за литр, сообщили в Росстате. Неделей ранее, с 28 июля по 3 августа, водители платили в среднем 81,53 руб. — тогда снижение составило 0,74 руб.

В Ростовской области в результате атак БПЛА на логистические центры Wildberries (WВ) убытки получили порядка 6 тыс. местных предпринимателей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в региональном агентстве поддержки предпринимательства. Он добавил, что таким предприятиям и ИП оказывается поддержка. Размер ущерба не разглашается.

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области прекращено действие лицензий десяти управляющих компаний (УК). Об этом сообщила и.о. начальника Госжилинспекции региона Юлия Брюховецкая. Шесть лицензий аннулированы в связи с непродлением срока их действия, три — в связи с прекращением деятельности организаций, одна — по решению арбитражного суда Ростовской области.

К августу средний бюджет покупки квартиры на первичном рынке в Ростове-на-Дону вырос до 6,7 млн руб. Это выше показателя августа 2025 года на 1,5%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в ГК «Точно». По данным экспертов, средневзвешенная цена фактической сделки в январе—июне 2026 года выросла на 7,8% к аналогичному периоду 2025 года — до 151,7 тыс. руб. за 1 кв. м.