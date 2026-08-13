Средний бюджет покупки новостройки в Ростове вырос до 6,7 млн рублей

К августу средний бюджет покупки квартиры на первичном рынке в Ростове-на-Дону вырос до 6,7 млн руб. Это выше показателя августа 2025 года на 1,5%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в ГК «Точно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным экспертов, средневзвешенная цена фактической сделки в январе—июне 2026 года выросла на 7,8% к аналогичному периоду 2025 года — до 151,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

При этом уровень продаж участники рынка характеризуют как низкий. Как рассказали «Ъ-Ростов» в консалтинговом агентстве Macon, доля проданных квартир в проектах в активной стадии продаж составляет лишь 27%. Для сравнения: три года назад она составляла 36%, а на конец 2021 года была 46%. В ГК «Точно» добавляют, что отношение распроданности к строительной готовности составляет 71%.

Рост продаж тормозят большая конкуренция на рынке и ухудшение условий ипотечного кредитования, считают эксперты.

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Кристина Федичкина