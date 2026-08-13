Из-за атак дронов на склады WВ убытки получили почти 6 тысяч предпринимателей Дона

В Ростовской области в результате атак БПЛА на логистические центры Wildberries (WВ) убытки получили порядка 6 тыс. местных предпринимателей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в региональном агентстве поддержки предпринимательства. Он добавил, что таким предприятиям и ИП оказывается поддержка. Размер ущерба не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Недавно представители Wildberries провели в Ростове встречу с селлерами, чей товар пострадал от беспилотных атак. Замдиректора департамента реализации поддержки предпринимателей Федор Ушаков рассказал, что в целом по стране провели два транша добровольных поддерживающих выплат — для 88 тыс. и 97 тыс. предпринимателей. «Помимо выплат компания ввела целую систему мер поддержки для продавцов, в том числе работающих по модели со своего склада», — добавил представитель WВ.

По его словам, компания стремится к открытому диалогу с продавцами, чтобы все обсудить, оценить ситуацию. «Обращения, которые требуют дополнительной проработки, фиксируем и передаем профильным подразделениям», — заверил Федор Ушаков.

На встрече селлеры пожаловались, что новый отгруженный на маркетплейс товар долго не поступает на склады, в результате его невозможно заказать. Господин Ушаков пообещал, что компания отладит логистику передвижения товаров от складов к ПВЗ.

Ярослава Хрусталева