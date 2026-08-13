Десять УК в Ростовской области лишились лицензий с начала года

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области прекращено действие лицензий десяти управляющих компаний (УК). Об этом сообщила и.о. начальника Госжилинспекции региона Юлия Брюховецкая на пресс-конференции в «Интерфакс».

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Шесть лицензий аннулированы в связи с непродлением срока их действия, три — в связи с прекращением деятельности организаций, одна — по решению арбитражного суда Ростовской области.

Среди шести случаев непродления три УК не обратились в установленный срок с заявлениями о продлении, еще три — не разместили в полном объеме информацию в ГИС ЖКХ. При этом две из последних имели задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Мария Хоперская