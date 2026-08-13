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Губернатор Моор и герои России выступят на форуме «Патриоты Урала» в Тюмени

Спикерами первого форума «Патриоты России» по поддержке СВО в Тюмени 25 августа станут губернатор Тюменской области Александр Моор, журналист «Соловьев Live» Иван Каменев, герои России Максим Шоломов и Рустам Сайфуллин, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в своем Telegram-канале. Он пояснил, что постарался подобрать интересных и полезных спикеров для «волонтеров, которые честно служат Родине в регионах страны».

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Александр Моор

Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Максим Шоломов (справа)

Максим Шоломов (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рустам Сайфуллин

Рустам Сайфуллин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Максим Шоломов (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рустам Сайфуллин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

В число экспертов форума господина Жоги также вошли:

  • Гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский;
  • Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова;
  • Гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников;
  • Зам директора Национального центра исторической памяти при президенте России Андрей Платонов;
  • Военный корреспондент ВГТРК, директор ГТРК «Донецк» Андрей Руденко;
  • Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох;
  • Руководитель направления «Тренды» Brand Analytics Александр Спиридонов;
  • Модератор программы #Своякультура проекта ТавридаАРТ Максим Страхов;
  • Руководитель департамента обучающих программ и регионального развития Президентского фонда культурных инициатив Ольга Кузьмина;
  • Представитель Союз театральных деятелей РФ Андрей Черпнин;
  • Клинический психолог фонда «Защитники Отечества» Алла Усманова;
  • Генпродюсер Национальной кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов.

Форум «Патриоты России» пройдет в четыре дня с 22 по 24 августа состоится его онлайн-часть, 25 числа — очная. Регистрацию на событие прошли 1 727 человек из 71 региона России. Наибольшее число заявок поступило от жителей ХМАО, Тюменской и Свердловской областей. На полях форума будут работать три образовательные площадки: творческие решения для ветеранов и бойцов; информационная политика в период СВО; сохранение памяти о событиях на Донбассе. В рамках «Патриотов России» также будет работать площадка «Патриоты Урала. Дети», пройдет выставка народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и вручат первую премию «Патриоты России» создателям проектов в сфере поддержки участников СВО и сохранения памяти о событиях на Донбассе.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге, в четвертый — в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), в пятый — в Ханты-Мансийске. Участниками всех пяти форумов стали более 2 тыс. человек из 20 регионов страны.

В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским, в связи с чем форум будет проходить в новом статусе и с новым названием — «Патриоты России». Господин Жога тогда отметил, что глава государства оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

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