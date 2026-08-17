На Урале ищут новые подходы к развитию малых городов

Отток молодежи остается одной из ключевых проблем малых городов. Выпускники уезжают в крупные агломерации за образованием и работой, а территории теряют человеческий капитал и возможности для дальнейшего развития. Поиск механизмов, способных сделать небольшие города более привлекательными для жизни, становится важным направлением региональной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Фото: предоставлено ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

Одним из таких инструментов на Урале стал проект наставничества «Развитие малых городов Северного Урала», инициированный Управлением государственной экспертизы Свердловской области. Его цель — найти точки роста для четырех муниципалитетов с учетом местной экономики, исторического наследия и потребностей жителей.

Для участия в проекте на конкурсной основе были отобраны студенты УрФУ, УрГАХУ и УрГУПС. Совместно с представителями органов власти они работают над концепциями развития городской среды, а наставниками команд выступают специалисты девелоперских компаний и крупных промышленных предприятий — УГМК, РМК, СУБРа и «Полиметалла». Их задача — помочь ребятам проверить идеи на реализуемость, оценить экономический, градостроительный и социальный эффект предлагаемых изменений.

«Такой подход позволяет совместить академические знания с практическим опытом и учитывать интересы всех участников развития территорий», — отмечает начальник ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Наталья Серёгина.

Команды уже побывали в Краснотурьинске, Североуральске, Алапаевске и Красноуральске, где встречались с главами муниципалитетов, представителями предприятий, учреждений культуры, общались с местными жителями, глубоко изучали городскую среду и потенциал территорий.

Каждый город сформулировал собственный запрос. Для Краснотурьинска это поиск решений по привлечению молодежи, для Североуральска — развитие жилой среды, для Алапаевска — раскрытие туристического потенциала и переосмысление индустриального наследия, для Красноуральска — повышение привлекательности города для жизни и закрепления трудоспособного населения.

Сейчас работа над концепциями развития территорий выходит на финальный этап. Осенью их представят на Международном строительном форуме «100+ TechnoBuild», где проекты рассмотрит экспертная комиссия под председательством губернатора Свердловской области Дениса Паслера.