«Госслужащие круглосуточно перевязывают раны или готовят горячие обеды»

В Ханты-Мансийске прошел пятый форум полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги «Патриоты Урала», который собрал свыше 300 волонтеров и гражданских активистов из девяти регионов страны. На его площадке бывший командир батальона «Спарта» призвал отправлять уральских чиновников в Донецкую народную республику (ДНР) для поддержки военных в госпиталях и поддержал идею по увеличению выпуска «песен, стихов, сериалов, подкастов и шоу» о специальной военной операции (СВО) для укрепления памяти о событиях.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога собрал более 300 активистов и волонтеров филиале национального центра «Россия», который открыли в декабре 2025 года в Ханты-Мансийске. Экс-комбат напомнил, что за полтора года на посту полпреда он провел уже пять форумов «Патриоты Урала», а его участники прошли путь от «робких попыток создать технические новшества» до контрактов с Министерством обороны РФ на поставку продукции в зону проведения СВО.

«Благодаря вашим изобретениям и работе облегчается тяжелая служба ребят на фронте. Ваша продукция выполняет боевые задачи, несет поражение технике, живой силе, опорным пунктам противника. Это дорого стоит»,— отметил господин Жога и отправился на обход выставки «Душевный оборонно-промышленный комплекс».

Наибольшее внимание полпреда среди одежды, свечей и оберегов привлек стенд с информацией об экс-работнике организационного управления аппарата думы ХМАО Дмитрии Аксенове, который с сентября 2022 года руководил батальоном «Югра» на СВО. «Его решение отправиться на фронт — поступок кристально чистый в своей мотивации. Его грудь украшена многими наградами, но главная из них — доверие земляков, избравших его осенью 2024 года депутатом думы Югры»,— говорилось о нем. По данным «Ъ-Урал», Дмитрий Аксенов намерен получить мандат депутата Госдумы от «Единой России» по итогам выборов в сентябре 2026 года.

На закрытом совещании с представителями всех шести регионов УрФО Артем Жога призвал власти субъектов последовать примеру господина Аксенова и отправить для поддержки мирных жителей и военных в госпиталях своих госслужащих. Полпред подчеркнул, что чиновники должны съездить в прифронтовые территории «не туристами, а для работы» в собственные отпуска.

«За время гуманитарной миссии госслужащие практически круглосуточно, иногда под обстрелами, перевязывают раны или готовят горячие обеды. Именно это и есть настоящее служение обществу. Начнем с ознакомительной миссии для чиновников и будем дальше системно развивать проект. Считаю, что работа госслужащего не заканчивается стенами кабинета»,— сказал господин Жога.

В конце дня на пленарной сессии активисты и волонтеры сообщили Артему Жоге о необходимости увеличить выпуск «песен, стихов, сериалов, подкастов и шоу» по теме СВО для укрепления памяти о ней у новых поколений россиян. Полпред заверил, что шестой форум «Патриоты Урала» посвятят творческому направлению в сфере поддержки бойцов и членов их семей. «Пишется новая история. Чтобы ее не растерять в будущем, мы ее должны зафиксировать и вложить в исторические аналоги для будущих поколений. Мы до сих пор знаем песни Великой Отечественной войны, подобное нужно и для ребят, которые подрастают, их будущих детей, чтобы не забывали»,— согласился господин Жога.

Полпред отметил, что на шестом форуме презентуют проект «Наследие СВО» Анастасии и Ланы, которые за более чем 10 поездок на линию боевого соприкосновения собрали стихи и песни бойцов для их аранжировки. «В скором будущем это будет большой альбом и большие концерты. Один будет в Москве, один в Екатеринбурге, последующие может быть еще где-то будут. Это одно из направлений, которое поможет нашим парням найти себя»,— пояснил он.

Артем Жога добавил, что впервые шестой форум пройдет «под эгидой всероссийского» в августе и поменяет название на «Патриоты России». По его словам, на решение повлиял президент Владимир Путин, который оценил работу уральских волонтеров и активистов, которые «участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят». «Мы приложим все усилия, чтобы наполнить форум глубоким и полезным содержанием и провести его на высоком организационном уровне»,— пообещал полпред.

Василий Алексеев, Ханты-Мансийск