Артем Жога открыл четвертый форум «Патриоты Урала» на Ямале

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога открыл в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) четвертый форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО). «Практика показывает, что действительно решение многих вопросов исходит от вас, потому что вы, как никто другой, знаете вопросы парней, которые находятся непосредственно на переднем крае и возвращаются домой»,— обратился он к собравшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба подпредства УрФО Фото: Пресс-служба подпредства УрФО

Всего для участия в форуме в Новый Уренгой приехали 250 волонтеров и активистов из 39 регионов России. В течение дня они обсудят вопросы социального проектирования и грантовой поддержки волонтерских инициатив, медиадобровольчества и информационной поддержки СВО, проведут демонстрацию новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, представят документальный фильм «Волонтеры Урала» о поддержке бойцов.

Экспертами пленарной сессии форума выступят Артем Жога, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, участник СВО Максим Шоломов и руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. «Каждый из них глубоко погружен в тему поддержки бойцов, хорошо понимает текущую проблематику и задачи. Общение с такими экспертами будет крайне полезным»,— отметил ранее полпред.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область). Третий форум на площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге собрал более 600 человек из 10 регионов России.

Господин Жога сообщил о планах собрать «Патриотов Урала» на Ямале в день третьего форума в Ельцин-центре в июне. Как позже пояснил заместитель полпреда Борис Кириллов, проведение события в ЯНАО должно придать мероприятию «новый масштаб и значение». «Форум "Патриоты Урала" стал важной площадкой для общения, обмена опытом и совместной реализации инициатив»,— добавил тогда он. Активисты и волонтеры пробудут на Ямале с 7 по 9 ноября, основные мероприятия запланированы на субботу, 8 ноября.

Василий Алексеев, Новый Уренгой