Губернатор Тюменской области стал экспертом первой премии «Патриоты России»

Глава Тюменской области Александр Моор вошел в экспертный совет первой премии «Патриоты России», которая будет вручена в рамках одноименного форума в Тюмени 25 августа. Как пояснил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, жюри предстоит отсмотреть 251 проект в сфере поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их родственников, сохранения памяти о событиях на Донбассе, и определить лучшие из них по семи номинациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Принципиально важно, чтобы победителей премии определяли люди, чей авторитет, профессиональный опыт и вклад в развитие страны не вызывают сомнений. Премия станет доброй традицией форума и будет объединять тех, кто каждый день своим трудом и поступками служит людям и нашей стране»,— цитирует господина Жогу полпредство.

Помимо Александра Моора в экспертный совет вошли гендиректор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»), председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, советник ректора Московского государственного института культуры Николай Орлов, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»), профессор Российского государственного гуманитарного университета Наталья Антоненко, замруководителя исполкома — глава аппарата исполкома «Народного фронта» Владимир Тараненко, замруководителя по проектной деятельности Национального центра исторической памяти при президенте России Андрей Платонов, генпродюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов, первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин и «другие авторитетные представители органов власти, общественных организаций, науки, культуры и экспертного сообщества».

Основной день форума «Патриоты России» пройдет 25 августа, с 22 по 24 числа состоится его онлайн-часть. Регистрацию на событие прошли 1 727 человек из 71 региона России. Наибольшее число заявок поступило от жителей Тюменской области, ХМАО и Свердловской области. На полях форума будут работать три образовательные площадки: творческие решения для ветеранов и бойцов; информационная политика в период СВО; сохранение памяти о событиях на Донбассе. В рамках «Патриотов России» также пройдут «Патриоты Урала. Дети» и выставка народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге, в четвертый — в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), в пятый — в Ханты-Мансийске. Участниками всех пяти форумов стали более 2 тыс. человек из 20 регионов страны.

В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским, в связи с чем форум будет проходить в новом статусе и с новым названием — «Патриоты России». Господин Жога тогда отметил, что глава государства оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

Василий Алексеев