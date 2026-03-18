Жога: президент Путин одобрил идею сделать форум «Патриоты Урала» всероссийским

Форум «Патриоты Урала», который с ноября 2024 года имел окружной формат, впервые пройдет «под эгидой всероссийского» в августе и сменит название на «Патриоты России», рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе выступления на пленарной сессии пятого форума в Ханты-Мансийске. По его словам, решение было принято в связи с поддержкой президента Владимира Путина, который оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

Артем Жога Фото: Марина Молдавская Владимир Путин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Мы приложим все усилия, чтобы наполнить форум глубоким и полезным содержанием и провести его на высоком организационном уровне»,— пообещал господин Жога.

Полпред добавил, что на форуме в августе презентуют проект «Наследие СВО» Анастасии и Ланы, которые за более чем 10 поездок на линию боевого соприкосновения собрали у бойцов их стихи и песни для аранжировки. «В скором будущем это будет большой альбом и большие концерты. Один будет в Москве, один в Екатеринбурге, последующие может быть еще где-то будут. Это одно из направлений, которое поможет нашим парням найти себя»,— отметил Артем Жога.

Он подчеркнул, что новые поколения россиян должны помнить песни бойцов СВО, как и «мы до сих пор знаем песни Великой Отечественной войны». «Пишется новая история. Чтобы ее не растерять в будущем, мы ее должны зафиксировать и вложить в исторические аналоги для будущих поколений»,— пояснил полпред.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Четвертый форум в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) собрал более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России.

Пятый форум «Патриоты Урала» прошел 18 марта на площадке филиала национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске, его главной темой стала помощь бойцам СВО в госпиталях и патриотическое воспитание молодежи. Участие в мероприятии приняли более 300 активистов и волонтеров из 1,2 тыс. заявившихся. Впервые на форуме работала площадка «Патриоты Урала. Дети», которая собрала около 50 школьников и студентов. В течение дня Артем Жога осмотрел выставку «душевного ОПК», где были представлены изделия для облегчения быта бойцов на передовой: одежда, свечи, игрушки и обереги. Полпред отметил, что такие вещи помогают военным переключиться от боевых действий и настроиться на дальнейшее выполнение задач.

Василий Алексеев, Ханты-Мансийск