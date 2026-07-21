На первый форум «Патриоты России» в Тюмени зарегистрировались 1,7 тыс. человек

Регистрацию на первый федеральный форум «Патриоты России» прошли 1727 человек из 71 региона России, заявки также подавали граждане Беларуси, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Самыми активными регионами стали Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Свердловская область. Кроме того, окончен прием заявок на Всероссийскую премию, где будут отмечены лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях на Донбассе и поддержке участников специальной военной операции (СВО). «К номинации предложен 251 проект. Большинство инициатив связаны с патриотическим воспитанием молодежи, формированием ценностных ориентиров через культуру и творчество. Наша задача — помочь авторам стать заметнее, чтобы их опыт могли перенимать другие»,— рассказал Артем Жога.

Основной день форума «Патриоты России» пройдет 25 августа в Тюмени, с 22 по 24 августа пройдет его онлайн-часть. Мероприятие было инициировано Артемом Жогой и призвано объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Ранее форум носил название «Патриоты Урала» и прошел пять раз, но в начале года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским.

Ирина Пичурина