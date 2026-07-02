Жога перенес проведение форума по поддержке бойцов из-за съезда «Единой России»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога изменил дату проведения очных мероприятий форума «Патриоты России» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) в связи со стартом 22 августа второго этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве. Как сообщили в полпредстве, основной день форума сдвинули на 25 августа, с 22 по 24 августа пройдет его онлайн-часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Жога заверил, что перенос очных событий «Патриотов России» позволит присоединиться к ним большему количеству участников. «На наш первый всероссийский форум уже поступили заявки из 38 регионов России, а также из Республики Беларусь. В том числе есть заявки из Запорожской области, Крыма, регионов центральной части России, Якутии, Забайкалья, Сахалинской области и УрФО. Наша цель — собрать волонтеров, которые поддерживают участников СВО, со всех уголков страны»,— подчеркнул полпред.

Основной день форума пройдет в Тюмени, на его полях будут работать три образовательные площадки: творческие решения для ветеранов и бойцов; информационная политика в период СВО; сохранение памяти о событиях на Донбассе. В рамках события также пройдут «Патриоты Урала. Дети», выставка народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и премия смысловых решений. «Прием заявок на форум, а также на премию продлен до 19 июля»,— отметили в полпредстве.

Форум «Патриоты Урала», инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге, в четвертый — в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), в пятый — в Ханты-Мансийске. Участниками всех пяти форумов стали более 2 тыс. человек из 20 регионов страны.

В начале 2026 года президент Владимир Путин поручил сделать событие всероссийским, в связи с чем форум будет проходить в новом статусе и с новым названием — «Патриоты России». Господин Жога тогда отметил, что глава государства оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

Василий Алексеев