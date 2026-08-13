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Бывший главный тренер «Локомотива» приехал в Ярославль

Бывший главный тренер, ныне консультант ярославского «Локомотива» Боб Хартли прибыл в город 12 августа. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Специалист не участвует в открытой тренировке для СМИ, которая проходит сегодня, но уже находится в Ярославле. Ранее сообщалось, что канадский тренер пробудет здесь несколько недель и будет следить за контрольными матчами команд системы клуба.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Боб Хартли пришел в ярославский клуб в прошлое межсезонье после того, как команда впервые выиграла Кубок Гагарина. По результатам сезона 2025/26 «Локомотив» вновь стал обладателем главного трофея КХЛ. Тогда же Хартли объявил о завершении тренерской карьеры, однако остался в «Локомотиве» в качестве консультанта.

Антон Голицын

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