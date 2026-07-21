Боб Хартли не приедет на чествование «Локомотива» в Ярославль
Бывший главный тренер команды Боб Хартли не приедет в Ярославль на чествование «Локомотива», который он привел ко второй победе в розыгрыше Кубка Гагарина. Об этом специалист сообщил «Матч ТВ».
Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа), главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли (второй справа) и игроки празднуют победу в раздевалке после окончания матча
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Ранее в СМИ появилась информация, что ярославский хоккейный клуб пригласил наставника на чествование чемпионов, которое состоится 2 августа. Однако Хартли сообщил, что быть на празднике не сможет из-за своей занятости.
«У меня сейчас в самом разгаре тренировочные лагеря в Северной Америке. Уже прошел в штате Пенсильвания, еще один будет в Канаде. Я работаю с юношами, готовя их к сезону. Но я приеду в Ярославль в середине августа, и мы будем дальше сотрудничать с "Локомотивом". Не полечу в Омск на Кубок Блинова, но сделаю все, чтобы "Локомотив" и дальше был успешен»,— процитировал «Матч ТВ» Хартли.
Боб Хартли пришел в ярославский клуб в прошлое межсезонье после того, как команда впервые выиграла Кубок Гагарина. По результатам сезона 2025/26 «Локомотив» вновь стал обладателем главного трофея КХЛ. Тогда же Хартли объявил о завершении тренерской карьеры, однако остался в «Локомотиве» в качестве консультанта. Специалист присутствовал на чемпионском параде, который состоялся в Ярославле сразу после победы, но не был на церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026, которая прошла через несколько дней после парада.