Боб Хартли не приедет на чествование «Локомотива» в Ярославль

Бывший главный тренер команды Боб Хартли не приедет в Ярославль на чествование «Локомотива», который он привел ко второй победе в розыгрыше Кубка Гагарина. Об этом специалист сообщил «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа), главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли (второй справа) и игроки празднуют победу в раздевалке после окончания матча

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Александр Радулов (справа), главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли (второй справа) и игроки празднуют победу в раздевалке после окончания матча

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация, что ярославский хоккейный клуб пригласил наставника на чествование чемпионов, которое состоится 2 августа. Однако Хартли сообщил, что быть на празднике не сможет из-за своей занятости.

«У меня сейчас в самом разгаре тренировочные лагеря в Северной Америке. Уже прошел в штате Пенсильвания, еще один будет в Канаде. Я работаю с юношами, готовя их к сезону. Но я приеду в Ярославль в середине августа, и мы будем дальше сотрудничать с "Локомотивом". Не полечу в Омск на Кубок Блинова, но сделаю все, чтобы "Локомотив" и дальше был успешен»,— процитировал «Матч ТВ» Хартли.

Боб Хартли пришел в ярославский клуб в прошлое межсезонье после того, как команда впервые выиграла Кубок Гагарина. По результатам сезона 2025/26 «Локомотив» вновь стал обладателем главного трофея КХЛ. Тогда же Хартли объявил о завершении тренерской карьеры, однако остался в «Локомотиве» в качестве консультанта. Специалист присутствовал на чемпионском параде, который состоялся в Ярославле сразу после победы, но не был на церемонии закрытия сезона КХЛ 2025/2026, которая прошла через несколько дней после парада.

Алла Чижова