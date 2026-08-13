В Ярославской области предупредили о сильном ветре

В Ярославской области 13 и 14 августа прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 13—18 м/с. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ярославской области в экстренном предупреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Специалисты прогнозируют чрезвычайные происшествия, связанные с погодой: повреждение ЛЭП и линий связи, падение башенных кранов и деревьев, обрушение крыш и рекламных щитов и так далее.

В «Ярэнерго» готовятся к реагированию на возможные последствия непогоды. Устранять их готовы 81 бригада в составе 280 специалистов и 136 единиц спецтехники. Подготовлены и резервные источники электроснабжения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 августа в результате падения дерева в Ярославле погиб человек.

Антон Голицын