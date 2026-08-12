В Ярославле упавшее дерево насмерть задавило человека

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля организовала проверку в связи с падением дерева на проезжую часть и тротуар по проезду Ушакова, в результате которого погиб прохожий. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в социальных сетях жители сообщили, что тополь упал на человека в районе дома 16 на проезде Ушакова. Человек погиб.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы полноты принимаемых мер по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев»,— сообщили в прокуратуре региона.

На место происшествия выехал прокурор Фрунзенского района Ярославля, ситуацию контролирует прокуратура Ярославской области.

Антон Голицын