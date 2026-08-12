Глава Белоярской АЭС отказался участвовать в выборах в свердловское заксобрание

Избирательная комиссия Свердловской области лишила директора Белоярской атомной электростанции (БАЭС, входит в госкорпорацию «Росатом», Заречный) Юрия Носова удостоверения претендента в депутаты законодательного собрания Свердловской области. Как сказано в опубликованном постановлении, господин Носов сам попросил исключить его из Белоярской тергруппы партсписка «Единой России», в которой он занимал второе место после действующего депутата от КПРФ, участника СВО Тараса Исакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Носов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Юрий Носов

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Юрий Носов пояснил на своей странице «ВКонтакте», что решил отказаться от борьбы за место в региональном парламенте из-за желания сконцентрировать усилия на работе БАЭС. С этим он подчеркнул, что остается кандидатов в депутаты думы Заречного от «Единой России».

Юрий Носов возглавил Белоярскую АЭС в июне 2025 года, на посту он сменил Ивана Сидорова, который был переведен на аналогичную должность на Смоленскую АЭС. Господин Носов работает в атомной отрасли 40 лет: он начал карьеру на станции в 1986 году на первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха №2. После этого был ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2. В 2010 году был утвержден главным инженером БАЭС.

Ранее, в июне, от участия в выборах в свердловское заксобрание отказался другой представитель «Росатома» — директор Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном (входит в число закрытых городов госкорпорации), действующий депутат Владимир Рябцун. По итогам партийных праймериз политик набрал наибольшее число голосов среди оппонентов в Краноуральской тергруппе, однако так и не был выдвинут от «Единой России». Вместо него тергруппу возглавил генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего на организацию выборов нового состава регионального парламента и 35 муниципальных дум на Среднем Урале намерены потратить более 317 млн руб.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты свердловского заксобрания завершился 31 июля, прием документов на регистрацию — 5 августа. По 103 своих претендента (максимально возможное число) заявили «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», 94 — «Яблоко», 70 — «Родина». На момент публикации облизбирком зарегистрировал 450 кандидатов в составе партсписков и 76 политиков, которые поборются за мандаты в одномандатных округах. Окончательное число утвержденных претендентов на выборах в свердловское заксобрание станет известно не позднее 14 августа.

Василий Алексеев