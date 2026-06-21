ЕР не стала выдвигать на выборы свердловского депутата, победившего на праймериз

Депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» (ЕР), директор Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном (входит в число закрытых городов «Росатома») Владимир Рябцун не вошел в число кандидатов от партии власти, выдвинутых на выборы в региональный парламент в составе списка претендентов от Краноуральской территориальной группы. Ранее, по итогам партийных праймериз 25-31 мая, политик набрал наибольшее число голосов среди своих соперников (5 373), опередив генерального директора компании «Святогор» Дмитрия Тропникова (5 169) и председателя первичной профсоюзной организации ВСМПО Зульфара Файзулина (4 206).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рябцун

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Владимир Рябцун

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

Господин Рябцун должен был возглавить список кандидатов от тергруппы, однако на XLV конференции ЕР партийцам предложили одобрить выдвижение Дмитрия Тропникова, Зульфара Файзулина и советника генерального директора Кушвинского завода прокатных валков по финансам и стратегии Алевтина Мурикова (получила поддержку 1 410 человек). В результате голосования претендентов одобрили 200 делегатов, выступил против — всего один. Один бюллетень оказался недействительным.

Как рассказал источник «Ъ-Урал» в «Росатоме», госкорпорация и свердловские власти договаривались, что Владимир Рябцун займет третье место в списке от тергруппы по итогам праймериз. «Потом пошли обвинения, что "Росатом" срывает договоренности, так как Владимир Рябцун начал выигрывать голосование. Изначально он не хотел идти, его вытолкнули заявиться в предпоследний день регистрации, с 14 по 15 мая он записывал видеовизитки и затем ушел на лечение, он долго откладывал обследование из-за проектов. Это не помешало обвинить его в том, что он чуть ли не все города за это время объехал, агитируя за себя»,— рассказал собеседник.

Владимир Рябцун впервые избрался в свердловское заксобрание в 2021 году. Ранее, в 2003 году, он впервые трудоустроился в Технологический институт НИЯУ МИФИ в Лесном: был старшим преподавателем, заведующим кафедрой экономики и управления, заместителем директора по научной работе и инновационной деятельности. В 2012 году был утвержден директором. В 2008 и 2012 годах избирался депутатом думы Нижней Туры, в 2017-м — Лесного.

Всего по итогам партконференции ЕР выдвинула на выборы в свердловское заксобрание 103 кандидата. Среди них 25 человек рассчитывают избраться по одномандатным округам, 75 — по списку партии от территориальных групп, трое — в составе общеобластной части списка. В числе выдвинутых — 31 действующий депутат регионального парламента, 12 из которых намерены вновь получить мандаты по единому округу, 19 — одержать победу в территориях. В общеобластную часть списка вошли губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов и первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

ЕР отобрала кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области в рамках партийных праймериз, участие в которых приняли 376 претендентов, включая 30 действующих депутатов регионального парламента, восемь депутатов гордумы Екатеринбурга, четырех депутатов Госдумы, восемь мэров и 40 участников СВО (позже общее число претендетов сократилось до 350, а бойцов спецоперации увеличилось до 44). В начале июня единороссы заявили, что за кандидатов в региональный парламент проголосовали 349 479 свердловчан. В субботу, 20 июня, Денис Паслер заявил о показателе в 356 тыс. человек.

Подробнее о претендентах на мандаты от «Единой России» и их обещаниях — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев