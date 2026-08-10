Главные новости за 10 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Владелец турецкого сухогруза Reyhan Sar, атакованного 23 июля в Черном море у Новороссийска, и 15 членов экипажа готовят обращение в Международный уголовный суд против Украины, утверждая, что гражданское судно под турецким флагом намеренно поразили кассетными и бронебойными элементами, что является преступлением против человечности. В результате атаки погиб 54-летний моряк, трое пострадали, но судно с грузом угля из порта Тамань смогло самостоятельно дойти до Трабзона.

Две девочки, 11 и 16 лет, пострадавшие при атаке беспилотника на Архипо-Осиповку под Геленджиком 3 августа, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. До этого им оказали экстренную помощь в Геленджике и Краснодаре.

В Севастополе с 11 августа возобновляют систему QR-кодов для покупки бензина АИ-92, АИ-95 и дизеля из-за ограниченных объемов топлива и жалоб жителей на АЗС «АТАН», где не соблюдают договоренности по цене на АИ-92 или продают его дороже. QR-коды будут действовать до восстановления запасов, премиальные марки под ограничения не попадают.

В Крыму следователи возбудили уголовное дело против 64-летнего жителя Джанкойского района по факту смерти 12-летней школьницы. Девочка отравилась, а фигурант дела, испугавшись наказания, попытался закопать тело на заднем дворе.

Исправительные учреждения Краснодарского края за первое полугодие 2026 года выпустили продукции на 421,3 млн руб., что на 58,1 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (479,4 млн руб.). Снижение в ГУФСИН связали с уменьшением числа осужденных и изменением номенклатуры.