В РДКБ состояние пострадавших при атаке в Геленджике девочек стабилизировалось

Две девочки, 11 и 16 лет, пострадавшие при атаке беспилотника на Архипо-Осиповку под Геленджиком 3 августа, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. До этого им оказали экстренную помощь в Геленджике и Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По информации РДКБ, обе пациентки получили тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения туловища, конечностей и шеи. В настоящее время они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на самостоятельном дыхании под наблюдением специалистов.

«Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное»,— сообщил заместитель главного врача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов.

В ближайшее время девочек планируют перевести в хирургическое отделение. Врачи определят дальнейшую тактику лечения.

В результате атаки на пляже в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе четверо детей. Среди жертв — медсестра из Санкт-Петербурга, преподаватель английского языка и ее 12-летняя дочь, а также девятилетний мальчик из Москвы. Взрыв разбросал осколки и гальку, ранив отдыхавших на берегу людей.

Анна Гречко