Колонии Кубани выпустили продукции на 421 млн рублей за полгода

Исправительные учреждения Краснодарского края за первое полугодие 2026 года произвели продукции на 421,3 млн руб. За аналогичный период прошлого года объем выпуска составил 479,4 млн руб. Снижение показателя в ГУФСИН связали с уменьшением фактического количества осужденных и изменением номенклатуры производства, пишет «BFM Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Наибольшую долю выпуска за отчетный период составила продукция легкой промышленности — 56,53%. На металлоизделия пришлось 5,79% производства, на продукты питания — 4,71%, на выводные объекты — 4,45%, на лесную промышленность — 1,03%. Еще 27,49% пришлось на прочие виды производства.

В первом полугодии исправительные учреждения Краснодарского края освоили выпуск нескольких новых видов продукции. В их числе — ученическая мебель, окна ПВХ, полипропиленовые пакеты, сельскохозяйственная пленка с перфорацией и кованые металлоизделия.

Объем производства в исправительных учреждениях края в первом полугодии 2026 года оказался ниже прошлогоднего показателя. В ГУФСИН причиной снижения назвали сокращение фактического количества осужденных и изменение номенклатуры выпускаемой продукции.

Ранее сообщалось, что среднемесячная заработная плата осужденных в исправительных учреждениях Краснодарского края в первом полугодии 2026 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мария Удовик