В Севастополе с 11 августа вернут QR-коды для покупки топлива

В Севастополе с 11 августа возобновят систему QR-кодов для покупки топлива. Решение связано с ограниченными объемами бензина и дизельного топлива, а также с ситуацией на автозаправочных станциях сети «АТАН». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, жители города жалуются на то, что на АЗС «АТАН» не соблюдают договоренности по снижению стоимости бензина АИ-92. В частности, этот вид топлива либо отсутствует в продаже на отдельных станциях, либо его реализуют по более высокой цене.

С учетом ситуации и сохраняющихся ограничений по объемам топлива в обеих сетях власти приняли решение вернуть систему QR-кодов. Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят перейти к продаже топлива без ограничений.

QR-коды будут использовать для приобретения основных видов топлива. Ограничения распространятся на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Премиальные марки под действие системы не попадут.

Возврат QR-кодов связан именно с текущими объемами топлива. После того как запасы позволят продавать бензин и дизель без ограничений, систему планируют прекратить.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи снижение запасов топлива на отдельных автозаправочных станциях связали с логистическими сложностями при поставках. Для стабилизации снабжения поставщики временно ввели суточные лимиты на отгрузку топлива.

Мария Удовик