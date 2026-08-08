Главные новости к утру 8 августа

Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, сообщило Bloomberg.

В испанских в портах и аэропортах ввели выборочный контроль путешественников из Италии. Меры приняли в ответ на решение Рима приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Беспилотики атаковали промышленное предприятие в Самарской области.

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё призвал страны Евросоюза вступить в диалог с Россией.

В США сняли с должности генерала, отвечавшего за координацию помощи Украине.

Белый дом ищет среди кубинских чиновников человека, который мог бы взять на себя управление островом в случае свержения действующего руководства Кубы, сообщила The New York Times.

В список жизненно важных лекарств попал препарат от рака молочной железы.

Cитуация на трассе «Новороссия» в целом улучшилась, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Сборы «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана в мировом прокате превысили $1 млрд.