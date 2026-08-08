Беспилотики атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Одно из промышленных предприятий в Самарской области было атаковано с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Какое именно предприятие и где оно находится, глава региона не уточнил.
Информации о пострадавших от удара пока нет, написал господин Федорищев. О масштабах повреждений и последствиях удара также не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее сообщал об атаке БПЛА на регион 12 июля 2026 года, в результате которой погиб один мужчина и пострадали три человека, включая ребенка. В ходе той атаки повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона. Также Вячеслав Федорищев 18 апреля 2026 года информировал о прилетах по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани, тогда пострадавших не было.