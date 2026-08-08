Беспилотики атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Одно из промышленных предприятий в Самарской области было атаковано с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Какое именно предприятие и где оно находится, глава региона не уточнил.

Информации о пострадавших от удара пока нет, написал господин Федорищев. О масштабах повреждений и последствиях удара также не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил губернатор.