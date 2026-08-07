Сборы «Одиссеи» в мировом прокате превысили $1 млрд
Кассовые сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили $1 млрд в мировом прокате спустя три недели после выхода фильма. Об этом сообщила The Variety.
В США сборы составили $429,6 млн, в других странах — $578,8 млн. Это первый фильм Кристофера Нолана с 2012 года, собравший более $1 млрд в мировом прокате. Тогда отметку преодолел «Темный рыцарь: Возрождение легенды», собрав $1,085 млрд.
По сборам в мировом прокате в 2026 году «Одиссея» занимает пятое место. Ее опережают «Человек-паук: Новый день», «История игрушек 5», «Майкл» и «Супер Марио: Галактическое кино».
Производство «Одиссеи» обошлось в $250 млн — это самый дорогой фильм Кристофера Нолана. Роли исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и другие.
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Кристофер Нолан начал писать сценарий к «Одиссее» весной 2024 года, и фильм полностью снят на пленочные камеры IMAX. Фильм является самой высокобюджетной картиной в его фильмографии, на проект было потрачено около $250 млн, в то время как, например, «Оппенгеймер», вышедший в 2023 году, стоил в 2,5 раза меньше. Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля 2026 года.
«Одиссея» Нолана уже за первые выходные собрала $264 млн, что превысило стартовые сборы таких его фильмов, как «Темный рыцарь: Возрождение легенды» ($249 млн), «Темный рыцарь» ($198 млн) и «Оппенгеймер» ($180 млн). Прогнозы перед релизом предсказывали, что фильм может собрать более $200 млн в первый уикенд по всему миру, включая $80–100 млн в североамериканских кинотеатрах.
Кинокритик Максим Ершов отмечает, что «Одиссея» — единственная оригинальная лента в списках самых ожидаемых картин 2026 года, в то время как другие лидеры проката, такие как «Человек-паук: Новый день» и «История игрушек 5», являются продолжениями культовых историй. В российском прокате «Одиссея» официально не демонстрируется, однако ожидается, что ее можно будет посмотреть в формате предсеансового обслуживания.