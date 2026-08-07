Сборы «Одиссеи» в мировом прокате превысили $1 млрд

Кассовые сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили $1 млрд в мировом прокате спустя три недели после выхода фильма. Об этом сообщила The Variety.

В США сборы составили $429,6 млн, в других странах — $578,8 млн. Это первый фильм Кристофера Нолана с 2012 года, собравший более $1 млрд в мировом прокате. Тогда отметку преодолел «Темный рыцарь: Возрождение легенды», собрав $1,085 млрд.

По сборам в мировом прокате в 2026 году «Одиссея» занимает пятое место. Ее опережают «Человек-паук: Новый день», «История игрушек 5», «Майкл» и «Супер Марио: Галактическое кино».

Производство «Одиссеи» обошлось в $250 млн — это самый дорогой фильм Кристофера Нолана. Роли исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и другие.

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